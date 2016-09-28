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Dünya

Malezya uçağını düşüren füzenin fırlatıldığı rampa Rusya'dan gelmiş!

2014 yılında Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni bilgiler ortaya çıktı

28 Eylül 2016 19:57

Ukrayna'da 2014 yılında Malezya uçağını düşüren füzenin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden fırlatıldığı bildirildi.

Uçakta 17 yaşındaki kızını kaybeden Hans de Borst, Hollanda Güvenlik Araştırma Kurulunun bu sabah kurbanların yakınlarına, yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Borst, kurulun, füzenin atıldığı mobil fırlatma rampasının, o dönemde Rusya'dan Ukrayna'nın doğusuna getirildiğine dair kanıt elde ettiğini belirtti.

İletişim ve radar verilerinin, fırlatma rampasının, uçağın düşürülmesinin ardından Rusya'ya geri götürüldüğünü gösterdiği de kaydedildi.

Kurul, daha önce Boeing 777 tipi uçağın, Rusya yapımı 9M38 BUK füzesiyle düşürüldüğünü duyurmuştu. Füzenin, uçağın kokpitine yarım metreden daha yakın bir mesafede infilak ettiği ve içerideki üç mürettebatın ölümüne neden olduğu belirtilmişti.

 

Ne olmuştu?

 

Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının, 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'da düşürülmesi sonucu 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Batı ülkeleri ve Ukrayna, uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından düşürüldüğüne inanırken, Rusya, füzenin Ukrayna kontrolündeki bölgeden ateşlendiğini savunuyordu.

 

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