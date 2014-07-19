Malezya uçağını düşüren 'Donetsk Savunma Bakanı' mı?

Ukrayna üzerinde 298 yolcusuyla uçarken füzeyle düşürülen Malezya Havayolları’na ait Boeing 777’nin bölgeyi kontrol eden Rus yanlısı isyancılar tarafından vurulduğu şüphesi, sosyal medyaya yazıp sildikleri mesajlar ve yayınlanan ses kaydıyla arttı. Ukrayna’nın doğusunda bağımsızlık ilan ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni kurduklarını ilan eden isyancıların "Savunma Bakanı" olarak atadığı Igor Strelkov’un, Rus Facebook’u olarak bilinen VK sitesine, uçağın düştüğü saatlerde “Ukrayna’ya ait bir Antonov-26 düşürdük” diye yazdığı ortaya çıktı.

Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a yol alırken Ukrayna’nın doğusunda füzeyle vurulduğu anlaşılan uçak tüm dünyayı şoke etti. ABD istihbaratı, ‘Uçağın füzeyle vurulduğu kesin ancak kim tarafından ateşlendiğini tespit edemedik’ açıklaması yaptı. Ancak tüm oklar uçağın düştüğü bölgeyi kontrol eden Rusya yanlısı isyancıları gösterdi. İsyancıların daha birkaç hafta öncesinde uçağı vuran tipteki ‘Buk’ füze sisteminin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması şüpheleri daha da artırdı. Ukrayna hükümeti tarafından yayınlanan iki ses kaydında eski bir Rus istihbarat görevlisi olan Igor Bezler’in, “Burada uçmaması gerekiyordu. Burası kahrolası bir savaş alanı” dediği duyuluyor.

‘İşte vurduğumuz kuşun görüntüsü’ mesajını sildi

Vatan'ın haberine göre, Ukrayna’nın doğusunda bağımsızlık ilan ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni kurduklarını ilan eden isyancıların "Savunma Bakanı" olarak atadığı Igor Strelkov’un, Rus Facebook’u olarak bilinen VK sitesine, uçağın düştüğü saatlerde “Ukrayna’ya ait bir Antonov-26 düşürdük” diye yazdığı ortaya çıktı.

Strelkov bunun yanında uçağın düşüş anını gösteren videoyu da, “İşte vurduğumuz kuşun düşüş görüntüsü” diyerek siteye koydu. Uçağın Malezya Havayolları’na ait sivil yolcu uçağı olduğu anlaşılınca Strelkov her iki mesajını da hemen sildi ancak mesajı gören kişilerin aldığı ekran görüntüleri dün tüm Ukrayna basın organları tarafından ‘İşte suçun itirafı’ diye yayınlandı.

Ölenlerden en az 20’si Amerikalı

Öte yandan isyancılara verdiği destek nedeniyle batı ülkelerinin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rusya lideri Vladimir Putin, isyancıların uçağı düşürmüş olma ihtimalini reddetmedi, ancak, “Eğer Ukrayna bu bölgeye askeri operasyonu tekrar başlatmasaydı bunlar olmazdı. Bu olaydan Ukrayna sorumlu” açıklaması yaptı. Ölen yolcuların en az 20’sinin ABD’li olması nedeniyle Washington ile Moskova arasında yeni bir kriz ihtimali belirdi. Obama, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından tarafsız bir soruşturmanın derhal yapılması gerektiğini açıkladı. Senatör John McCain ise, “Bunu yapanlara cehennemi tattırmalıyız” dedi.

Rusya kara kutuları almıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malezya Havayolları’na ait Boeing 777 tipi uçağın kara kutularını almayacaklarını söyledi. Lavrov, “Moskova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düşen uçakla ilgili bir bildiri kabul edilmesinden yana. Konsey, trajedinin tarafsız bir şekilde araştırılması yönünde tutum sergilemeli” dedi.

Uçakta 80’i çocuk 298 kişi bulunuyordu. Yolcuların milliyetlerine göre dağılımı şöyle:

- 189 Hollandalı

- 4 Belçikalı

- 44 Malezyalı

- 27 Avustralyalı

- 20 Amerikalı

- 12 Endonezyalı

- 9 İngiliz

- 4 Alman

- 3 Filipinli

- 1 Kanadalı

- 1 Yeni Zelandalı

Malezya başbakanının anneannesi de öldü

Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a giderken Ukrayna’da düşen Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağında, Malezya Başbakanı Necip Rezak ile Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin’in anneannesinin de bulunduğu ortaya çıktı. Uçakta hayatını kaybettiği belirtilen Malezyalılardan biri olan 83 yaşındaki Siti Amirah Prawira Kusuma’nın Necip Rezak’ın dedesi Muhammed Noah Omar’ın ikinci eşi olduğu belirtildi. Muhammed Noah Omar’ın kızı Rahah’ın Necip Rezak’ın, diğer kızı Suheyla’nınsa Hişamuddin Hüseyin’in annesi olduğu ifade ediliyor.