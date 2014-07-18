Malezya uçağında inceleme yapılacak

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) yapılan açıklamada, Rus yanlısı ayrılıkçıların, alana güvenli giriş yapılarak, cesetlerin enkazdan çıkarılması konusunda söz verdikleri bildirildi.

AGİT, Ukraynalı ve Rus yetkililerin katıldığı video konferansta Rus yanlısı ayrılıkçılarla görüşüldüğünü ve ayrılıkçıların soruşturma kapsamında Ukraynalı yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettiğini söylendi.

Geçici ateşkes sözü

Rusya haber ajansı RIA'ya göre ise , Rus yanlısı ayrılıkçılar, 298 kişinin öldüğü kaza bölgesinde 2 ile 4 gün arası ateşkes uygulayacaklarına söz verdi.

Ukrayna ordusu ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların çatıştığı Donetsk kentine yakın Grabovo kasabası üzerinden geçen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak 10 bin metre irtifadayken vurularak düştü.

Dünya liderleri olayla ilgili acilen uluslararası bir araştırma ekibinin kurulması çağrısında bulundu. İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) cuma günü TSİ 17.00'de acil toplantıya çağırdı. Ukrayna havacılık yetkilileri güvenlik operasyonlarının devam ettiği ülkenin doğusunda hava sahasını uçuşa kapattı.



Düşen uçaktaki 283 yolcu ve 15 mürettebat hayatını kaybetti. Malezya Ulaştırma Bakanı yolculardan 189’unun Hollanda, mürettebat dahil 44’ünün Malezya, 27’sinin Avustralya ve 12’sinin de Endonezya vatandaşı olduğunu açıkladı. Dört kişinin ise kimliği henüz tespit edilemedi.

Rusya yanlısı ayrılıkçılara suçlama

Uçağın kim tarafından düşürüldüğü halen belirlenemedi. Bölgeyi kontrol eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olaydan Ukrayna hükümetini sorumlu tuttu.



Başta Ukrayna hükümeti, ABD ve Avustralya olmak üzere olayla ilgili açıklama yapan diğer ülkeler de Donetsk'teki Rusya yanlısı ayrılıkçıları sorumlu tuttu.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden olayın bir kaza olmadığını belirtti.



ABD Hükümet Sözcüsü Jan Psaki de yakın zamanda Rusya'yı Donetsk'teki ayrılıkçılara roketatarlar, ağır silahlar ve zırhlı araçlar vermekle suçlamıştı.

Olayda 9 vatandaşını kaybeden Almanya Başbakanı Angela Merkel, enkazın araştırılabilmesi için acilen bölgede ateşkes yapılması gerektiğini söyledi.



Uçağın yerden vurulduğuna dair güçlü kanıtlar olduğunu söyleyen Merkel, bölgedeki ayrılıkçıların elinde ağır silahlar olduğunu bildiklerini ve bu silahların Rusya'dan geldiğine dair kuvvetli kanıtlar olduğunu söyledi.