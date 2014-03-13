Malezya sınırında gizemli ‘Türkler’



Tayland polisi, ülkenin güneyindeki bir dağlık bölgede saklanan yaklaşık 220 kişilik bir gruba rastladıklarını ve bu kişilerin gözaltına alındıklarını açıkladı. Ülkenin güneyinde Malezya sınırı yakınlarındaki Songkhla vilayetinde bulunan kamptaki mültecilerin kendilerini ‘Türk' diye nitelendirdiği bildirildi.

Polis Müdürü Thatchai Pitaneelaboot, ‘Burada bu kadar çok Türk'ün ele geçirilmesi eşi benzeri görülmemiş bir durum' diye konuştu. Göçmen polisinden Chitchai Phibabutra da söz konusu kişilerin yanlarında kimlik belgesi bulunmadığını, Türkiye'den geldiklerini iddia ettiklerini söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Tayland temsilcisi Sunai Phasuk ise gruptakilerin Çin'den gelen Uygur Türkleri olup olmadığını saptamaya çalıştıklarını kaydetti.

Tayland polis yetkilileri mültecilerin aileler halinde bulunduğunu ve çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirterek, eşyalarını yanlarında taşımaları nedeniyle buradan başka bir yere gitmek istedikleri izlenimi verdiklerini kaydetti.

Grubun Tayland'a nasıl geldiği belirsizliğini koruyor. Polis gözaltına alınanların sorgulanması için tercüman beklendiğini açıkladı. Tayland'daki Türk Büyükelçiliği'nin ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını bildirdiği kaydedildi.