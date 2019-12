Malezya ile vizeler kalkıyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Necip Abdülrezzak ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasına yönelik karar aldıklarını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Necip Abdülrezzak ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başbakanlık Merkez Bina'da ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Başbakan Erdoğan, Başbakan Abdülrezzak'ı Türkiye'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki bir dizi görüşmeler olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

''Daha önce bizim aramızda 90 günlük bir vize muafiyeti demeyeyim sınırlı bir vize muafiyeti söz konusuydu. Ama şimdi, aramızda vizelerin kaldırılması kararına vardık, arkadaşlar çalışmalarını tamamlayacaklar böylece bundan böyle vatandaşlarımızın karşılıklı olarak Malezya'ya, Malezya'dan da Türkiye'ye gelme imkanı doğacaktır. THY'nin Sabiha Gökçen-Kuala Lunpur, Kuala Lunpur-Sabiha Gökçen arasındaki uçuşlarını karşılıklı olarak başlatalım istiyoruz. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın yapımında bir Malezya'lı iş adamı da ortaktır. Üç ortaktan birisidir...

Böylece uluslararası bir özelliğe Sabiha Gökçen tam anlamıyla kavuşmuş olacaktır.''





''Serbest ticaret anlaşmasının 2011 yılı içinde imzalanmasını hedefliyoruz"

Başbakan Erdoğan, görüşmelerde askeri, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ilişkileri değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.



Türkiye'de ''Malezya yılı'', Malezya'da ''Türkiye yılı'' kutlamayı istediklerini dile getiren Başbakan Erdoğan, özellikle savunma sanayine yönelik de bir çok adımı attıklarını bildirdi.



Gerek Türk savunma sanayi ile ilgili olarak bu sektördeki kuruluşların, gerekse Malezya'nın bu konudaki tecrübelerini ele alma fırsatı bulduklarını kaydeden Erdoğan, siyasi alanda da uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarda iki ülke arasında bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti.





Ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin, görüşmelerinin odak noktasını teşkil ettiğini belirten Erdoğan, serbest ticaret anlaşmasının da 2011 yılı içinde imzalanmasını hedeflediklerini bildirdi.



Stratejik ortaklık konusunda da teklifte bulunduklarını bildiren Erdoğan, bu konudaki detaylar üzerinde Malezya tarafının da çalışmalarını tamamlamasından sonra seçimlerin ardından bu ülkeye yapmayı planladıkları iadeyiziyarette bu imzayı atmayı temenni ettiğini ifade etti.



Erdoğan şunları kaydetti:



''Serbest ticaret anlaşması ile 1.2 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmini... Benim teklifim 5 milyar dolar. Bu 5 milyar dolara ulaşmamızın gereğini söyledim. Gökten ne yağar ki yer kabul etmesin. Yeter ki hedefiniz olsun. Böyle bir hedefi Türkiye ile Malezya arasında belirleyelim. Asya açılım politikamızın önemli bir unsuru da Güneydoğu Asya Ülkeleri birliği ASEYAN'dır. Malezya, ASEYAN Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasına taraf olmamızı desteklemiştir. Aynı şekilde ASEYAN ile ilk aşamada sektörel işbirliğini geliştirme amacımızı ve diyalog ortağı olma hedefimizi de Malezya'nın destekleyeceğine inanıyoruz.



Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirme fırsatımız oldu. Gerek Malezya'nın kendi bölgesinde gerekse bizim bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Her iki ülke de komşularıyla 'sıfır sorun' politikası izlemektedir. Onun için her iki ülkenin bölgesinde önemli bir konumu, önemli bir yeri var.



Hele hele, demokratik parlamenter sistem konusunda müşterek atabileceğimiz adımların olduğunu da değerlendirdik. Bu konuda bilimsel ve özellikle pratik noktada, teori-pratik buluşmasını sağlayan ve bunu ispatlamış olan her iki ülkenin yapacağı çalışmayla inanıyorum ki bunu ispatlayan ülkeler olarak dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşma sürecini başlatmış olabiliriz. Böyle bir adımın da öncülüğünü yapmış olabiliriz -ki bunu çok önemsiyorum- zira her toplumun, kendine has demokratik parlamenter sistemde bir konumu var. Ve bu konuda atılacak olan adım, demokratik parlamenter sistemde kendini ispatlayan ve bu sürecini ekonomi ile başbaşa götürmek suretiyle nasıl bir kalkınma ortaya koyabildiklerini göstermesi bakımından az gelişmiş ülkelere de örnek teşvik edeceğini düşünerek, bu süreci özellikle teşvik etmemizin ve bilimsel çalışmalarını çok daha farklı bir şekilde yaptırmamızın önemini özellikle arzu ediyoruz. Tabii bunun teori alanında, siyasette bizzat yaşayanları olarak bu çalışmayı müşterek yürütmek, dünyada farklı adımların atılmasına da vesile teşkil edecektir.''





"Erasmus benzeri çalışmaları aramızda başlatabiliriz"



İki ülke arasında iş toplantılarının da yarın İstanbul'da yapılacağını ifade eden Erdoğan, ''İş adamlarımıza mesajımız açıktır. Biz, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinden yanayız. Karşılıklı yatırımların yapılması için Yatırım Destek Ajansımız her türlü hizmeti vermeye hazırdır'' dedi.



Erdoğan, iki ülkenin ortak olarak üçüncü ülkelerde çalışmalar yapabileceğini ifade ederek, buna PETRONAS ile TPOA'nın Irak'ta yaptığı ortak çalışmaları örnek verdi.



Başbakan Erdoğan, iki ülke arasında eğitim alanında işbirliği konusundaki bir soru üzerine de ''Erasmus benzeri çalışmaları aramızda başlatabiliriz. Akademisyenler arasında bunu başlatabiliriz. Öğrenci konusunda karşılıklı öğrenciler gidip gelebilir. Bu konuda da olumlu yaklaşımımız var. Bunların hepsi bizim stratejik işbirliğimiz çerçevesinde gündeme alıp takip edeceğimiz konular olacaktır'' diye konuştu.



Erdoğan ve Abdülrezzak'ın konuşmalarından önce, iki ülke arasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Malezya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Şirketi arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı.