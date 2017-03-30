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BBC Türkçe

Malezya ile Kuzey Kore 'ceset' krizini aştı

Malezya, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın cesedinin Pyongyang'a gönderilmesine izin verdi. Bu gelişmenin iki ülke arasındaki diplomatik gerginliği azaltması bekleniyor.

30 Mart 2017 22:35

Malezya, geçen ay başkent Kuala Lumpur'da havalimanında uçak beklerken öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın cesedinin ülkesine gönderilmesine izin verdi.

Kim Jong-nam, Birleşmiş Milletler'in "kitle imha silahı" olarak tanımladığı VX Sinir Gazı ile öldürülmüştü.

Suikast, Malezya ile Kuzey Kore arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kim Jong-nam'ın öldürülmesinin arkasında Pyongyang rejiminin olduğu iddia edilmiş, Kuzey Kore iddiaları reddetmişti.

Kuzey Kore cesedin iadesini isterken, Malezya cesede otopsi uygulanacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Kuzey Kore, Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.

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Malezya Başbakanı Najib Razak Kuzey Kore'de mahsur 9 Malezya vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine izin verildiğini ve Malezya'da bulunan Kuzey Korelilerin de artık evlerine dönebileceklerini açıkladı.

Başbakan Razak, "Bu konuyla kişisel olarak ilgileniyordum, yoğun çalışmalarımız sonucunda bu güzel sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Malezya vatandaşlarının geri dönmesini sağlayabilmek için birçok engeli aştık" dedi.

Malezya Başbakanı Najib Razak ayrıca ülkesinin adalet ve yargı prensiplerine inancının tam olduğunu dile getirerek, güvenlik güçlerine olayın sorumlularının bir önce adalete teslim edilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Suikast sonrası yakalanan biri Vietnam biri ise Endonezya vatandaşı olan iki kadın bir televizyon şakasında rol aldıklarını sandıklarını ve kullandıkların gazın ölümcül olduğunu bilmediklerini öne sürmüşlerdi.

Havalimanındaki güvenlik kameralarının görüntülerinde ise Kim Jong-nam'ın saldırıdan 20 dakika sonra hayatını kaybettiği görülüyor.

Interpol aranan diğer şüpheliler için ise kırmızı bülten yayınladı.

Kardeşi tarafından ülkeden uzaklaştırılan Kim Jong-nam, uzun bir süredir Çin'in Macau bölgesinde yaşıyordu. Olay esnasında çocuklarının ve eşinin yanında olup olmadığı ise bilinmiyor.

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