Formula 1 Malezya Grand Prix’sini Ferrari pilotu Fernando Alonso kazandı.

Sezonun ikinci yarışı olan Malezya Grand Prix’sinde Alonso, 2:44:51.812 ile en iyi dereceyi elde ederken, ikinci sırada Sauber pilotu Sergio Perez, üçüncü sırada ise McLaren’den Lewis Hamilton yer aldı.

Yoğun yağmur nedeniyle 51 dakika ara verilen yarışın son 6 turuna ikinci sırada giren Alonso, Perez’in pist dışına çıkmasından faydalanarak ilk sıraya yerleşti ve Malezya Grand Prix’sinde birinciliğe ulaştı.

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar ve süreleri şöyle:

1- Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 2:44:51.812

2- Sergio Perez (Meksika) Sauber 00:02.263

3- Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 00:14.591

4- Mark Webber (Avustralya) Red Bull-Renault 00:17.688

5- Kimi Raikkonen (Finlandiya) Lotus-Renault 00:29.456

6- Bruno Senna (Brezilya) Williams-Renault 00:37.667

7- Paul Di Resta (İngiltere) Force India-Mercedes 00:44.412

8- Jean-Eric Vergne (Fransa) Toro Rosso-Ferrari 00:46.985

9- Nico Hulkenberg (Almanya) Force India-Mercedes 00:47.892

10- Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 00:49.996

Pilotlar Klasmanı



1- Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 35

2- Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 30

3- Jenson Button (İngiltere) McLaren-Mercedes 25

4- Mark Webber (Avustralya) Red Bull-Renault 24

5- Sergio Perez (Meksika) Sauber 22

6- Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull-Renault 18

7- Kimi Raikkonen (Finlandiya) Lotus-Renault 16

8- Bruno Senna (Brezilya) Williams-Renault 8

9- Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber 8

10- Paul Di Resta (İngiltere) Force India-Mercedes 7



Takımlar Klasmanı



1- McLaren-Mercedes 55

2- Red Bull-Renault 42

3- Ferrari 35

4- Sauber 30

5- Lotus-Renault 16

6- Force India-Mercedes 9

7- Williams-Renault 8

8- Toro Rosso-Ferrari 6

9- Mercedes GP 1

10- Marussia-Cosworth 0

11- Caterham-Renault 0

12- HRT-Cosworth 0