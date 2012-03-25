Formula 1 Malezya Grand Prix’sini Ferrari pilotu Fernando Alonso kazandı.
Sezonun ikinci yarışı olan Malezya Grand Prix’sinde Alonso, 2:44:51.812 ile en iyi dereceyi elde ederken, ikinci sırada Sauber pilotu Sergio Perez, üçüncü sırada ise McLaren’den Lewis Hamilton yer aldı.
Yoğun yağmur nedeniyle 51 dakika ara verilen yarışın son 6 turuna ikinci sırada giren Alonso, Perez’in pist dışına çıkmasından faydalanarak ilk sıraya yerleşti ve Malezya Grand Prix’sinde birinciliğe ulaştı.
Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar ve süreleri şöyle:
1- Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 2:44:51.812
2- Sergio Perez (Meksika) Sauber 00:02.263
3- Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 00:14.591
4- Mark Webber (Avustralya) Red Bull-Renault 00:17.688
5- Kimi Raikkonen (Finlandiya) Lotus-Renault 00:29.456
6- Bruno Senna (Brezilya) Williams-Renault 00:37.667
7- Paul Di Resta (İngiltere) Force India-Mercedes 00:44.412
8- Jean-Eric Vergne (Fransa) Toro Rosso-Ferrari 00:46.985
9- Nico Hulkenberg (Almanya) Force India-Mercedes 00:47.892
10- Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 00:49.996
Pilotlar Klasmanı
1- Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 35
2- Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 30
3- Jenson Button (İngiltere) McLaren-Mercedes 25
4- Mark Webber (Avustralya) Red Bull-Renault 24
5- Sergio Perez (Meksika) Sauber 22
6- Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull-Renault 18
7- Kimi Raikkonen (Finlandiya) Lotus-Renault 16
8- Bruno Senna (Brezilya) Williams-Renault 8
9- Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber 8
10- Paul Di Resta (İngiltere) Force India-Mercedes 7
Takımlar Klasmanı
1- McLaren-Mercedes 55
2- Red Bull-Renault 42
3- Ferrari 35
4- Sauber 30
5- Lotus-Renault 16
6- Force India-Mercedes 9
7- Williams-Renault 8
8- Toro Rosso-Ferrari 6
9- Mercedes GP 1
10- Marussia-Cosworth 0
11- Caterham-Renault 0
12- HRT-Cosworth 0