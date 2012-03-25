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Spor

Malezya Grand Prix’sini Ferrari pilotu Fernando Alonso kazandı

51 dakika ara verilen yarışın son 6 turuna ikinci sırada giren Alonso, Perez’in pist dışına çıkmasından faydalanarak ilk sıraya yerleşti ve birinciliğe ulaştı

25 Mart 2012 18:57

Formula 1 Malezya Grand Prix’sini Ferrari pilotu Fernando Alonso kazandı.

Sezonun ikinci yarışı olan Malezya Grand Prix’sinde Alonso, 2:44:51.812 ile en iyi dereceyi elde ederken, ikinci sırada Sauber pilotu Sergio Perez, üçüncü sırada ise McLaren’den Lewis Hamilton yer aldı.

Yoğun yağmur nedeniyle 51 dakika ara verilen yarışın son 6 turuna ikinci sırada giren Alonso, Perez’in pist dışına çıkmasından faydalanarak ilk sıraya yerleşti ve Malezya Grand Prix’sinde birinciliğe ulaştı.

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar ve süreleri şöyle:

1- Fernando Alonso (İspanya)    Ferrari                2:44:51.812

2- Sergio Perez (Meksika)       Sauber                   00:02.263
3- Lewis Hamilton (İngiltere)   McLaren-Mercedes         00:14.591
4- Mark Webber (Avustralya)     Red Bull-Renault         00:17.688
5- Kimi Raikkonen (Finlandiya)  Lotus-Renault            00:29.456
6- Bruno Senna (Brezilya)       Williams-Renault         00:37.667
7- Paul Di Resta (İngiltere)    Force India-Mercedes     00:44.412
8- Jean-Eric Vergne (Fransa)    Toro Rosso-Ferrari       00:46.985
9- Nico Hulkenberg (Almanya)    Force India-Mercedes     00:47.892
10- Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP              00:49.996

Pilotlar Klasmanı
        
1- Fernando Alonso (İspanya)   Ferrari                 35
2- Lewis Hamilton (İngiltere)  McLaren-Mercedes        30
3- Jenson Button (İngiltere)   McLaren-Mercedes        25
4- Mark Webber (Avustralya)    Red Bull-Renault        24
5- Sergio Perez (Meksika)      Sauber                  22
6- Sebastian Vettel (Almanya)  Red Bull-Renault        18
7- Kimi Raikkonen (Finlandiya) Lotus-Renault           16
8- Bruno Senna (Brezilya)      Williams-Renault         8
9- Kamui Kobayashi (Japonya)   Sauber                   8
10- Paul Di Resta (İngiltere)   Force India-Mercedes    7
        
Takımlar Klasmanı
        
1- McLaren-Mercedes        55
2- Red Bull-Renault        42
3- Ferrari                 35
4- Sauber                  30
5- Lotus-Renault           16
6- Force India-Mercedes     9
7- Williams-Renault         8
8- Toro Rosso-Ferrari       6
9- Mercedes GP              1
10- Marussia-Cosworth       0
11- Caterham-Renault        0
12- HRT-Cosworth            0

 

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