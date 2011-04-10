-MALEZYA GRAND PRİX'Sİ VETTEL'İN SEPANG (A.A) - 10.04.2011 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı olan Malezya Grand Prix'sini, geçen sezonun şampiyonu, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Malezya'nın Sepang kentinde 5 bin 543 metre uzunluğundaki Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulan yarışta, Vettel ilk sırada yer aldı. Alman pilot, sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin de galibi olmuştu. Yarışta ikinciliği McLaren'ın İngiliz pilotu Jenson Button elde ederken, yarışın üçüncüsü ise Lotus Renault'nun Alman pilotu Nick Heidfeld oldu.