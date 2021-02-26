Malezya'da Yüksek Mahkeme'den LGBTİ+ için tarihi karar: 'Doğaya aykırı cinsel ilişki' suçlaması anayasaya aykırı bulundu

Malezya'da bir eşcinsel bir erkek, kendisine açılan "insan doğasına aykırı" cinsel ilişki davasını kazandı. Oy birliğiyle alınan bir kararla Yüksek Mahkeme, adama karşı yöneltilen suçlamanın "anayasaya aykırı" olduğuna ve devletin bu yasayı uygulama hakkı olmadığına karar verdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, LGBTİ+ hakları savunucusu Pelangi Campaign grubundan Numan Afifi, Yüksek Mahkeme'nin kararıyla ilgili olarak "Bu tarihi bir karar. Malezya'da LGBTİ+ hakları için büyük bir gün" dedi.

30 yaşlarında ismi verilmeyen erkek, 2018'de eşcinsel ilişkiye girdiği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanan kişinin avukatları, eşcinsellik medeni kanuna göre yasakken İslami yasaya göre "doğaya aykırı cinsel ilişki" suçlamasıyla yargılamanın hukuk dışı olduğunu savundu. Yüksek Mahkeme de "doğaya aykırı cinsel ilişki" suçuyla yargılamanın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Eşcinsel ilişkinin yasa dışı kabul edildiği Malezya'da bununla ilgili mahkumiyet sık görülmemişti. 13 eyaletten oluşan ülkede Müslümanların, medeni kanunların yanı sıra İslam yasalarına da tabi olduğu bir sistem uygulanıyor.

Ülkedeki LGBTİ+ savunucuları, hükûmetin son yıllarda İslami yasaları eşcinseller üzerinde uygulamaya başladığını belirtiyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen ülkedeki eşcinsel erkekler 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.