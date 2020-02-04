Malezya’da ilk Koronavirüs vakası onaylandı

Malezya’da 41 yaşındaki bir hastaya Koronavirüs teşhisi konulmasıyla ülkedeki ilk vaka onaylandı.

Malezya sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan Koronavirüs, Malezya’da da ortaya çıktı. Toplam 10 vaka görülen ülkede, ilk korona virüsü vakası onaylandı.

Çin’in Vuhan kentinden iş ortaklarıyla buluşmak üzere Singapur’a seyahat eden 41 yaşındaki Malezyalı hasta, ülkeye dönmesinden 1 hafta sonra semptomları göstermeye başladı.

Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, yapılan tetkikler sonucu hastada korona virüsünün saptandığını belirtirken, benzer semptomları gösteren Vuhan'lı 63 yaşındaki bir hastanın da gözetim altına alındığını ifade etti.