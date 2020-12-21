10 bin katılımcının arabayla geçişi yaklaşık 3 saat sürdü. Ancak arabayla geçip el sallamaktan daha fazlasını da yaptılar.

Sosyal mesafeyi gözeterek, arabalarında daha önceden hazırladıkları yemeklerle bir akşam yemeği de yediler.

Düğünle ilgili diğer bir detay, 10 bin kişilik kutlamadan bir gün sonra, damadın 70 yaşındaki siyasetçi babasının 500 bin dolarlık bir yolsuzluk davasında suçlu bulunup 12 ay hapis cezasına çarptırılması oldu. 16 yıldan beri milletvekili olan Tengku Adnan'ın yerel bir iş insanından rüşvet aldığı ileri sürülüyor.

Malezya, koronavirüs salgınında yeni bir yükselişle mücadele eden ülkeler arasında. Ülkede şimdiye kadar 93 bin koronavirüs vakası tespit edilirken 430 kişi Covid kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.