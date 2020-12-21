"Ailem ve ben şeref duyduk. Arabadan çıkmadan katıldığınız bu düğündeki önlemler için gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederiz."

10 bin katılımcının arabayla geçişi yaklaşık 3 saat sürdü. Ancak arabayla geçip el sallamaktan daha fazlasını da yaptılar.

Sosyal mesafeyi gözeterek, arabalarında daha önceden hazırladıkları yemeklerle bir akşam yemeği de yediler.

Düğünle ilgili diğer bir detay, 10 bin kişilik kutlamadan bir gün sonra, damadın 70 yaşındaki siyasetçi babasının 500 bin dolarlık bir yolsuzluk davasında suçlu bulunup 12 ay hapis cezasına çarptırılması oldu. 16 yıldan beri milletvekili olan Tengku Adnan'ın yerel bir iş insanından rüşvet aldığı ileri sürülüyor.