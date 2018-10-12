Malezya, Çin'in iadelerini istediği Uygur Türklerini serbest bıraktı

Malezya, gözaltında tuttuğu Doğu Türkistanlı 11 kişiyi, Çin hükümetinin yoğun baskısına rağmen bu ülkeye iade etmedi ve hepsini serbest bıraktı.

Euronews'in haberine göre, geçen yıl Tayland'da bir cezaevinden kaçarak yasa dışı yollardan Malezya'ya giren 11 Uygur Türkü, serbest kalmalarının ardından Kuala Lumpur'dan hareketle Türkiye'ye geldi.

Doğu Türkistanlıların avukatı Fehmi Muin, müvekkilleri hakkındaki suçlamaların savcılar tarafından insani nedenlerden ötürü düşürüldüğünü kaydetti.

Çin'e iade edilen Doğu Türkistanlıların büyük bir kısmının Çin'e döndükten sonra ağır işkenceye maruz kalacağı hatta idama çarptırılacağı belirtiliyor.

Çin'den Malezya'ya tepki

Uygur Türklerinin Türkiye'ye gönderilmesi kararının ardından Çin, Malezya'ya sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süreçle ilgili Malezya'ya bazı detaylar verme sürecinde olduğu belirtilerek, "Malezya'nın, Çin'in endişelerine büyük önem vereceği umudu taşıyorduk. Bu insanlar Çin vatandaşı. Üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmelerine kesin olarak karşıyız. Malezya'nın kararını tereddütsüz reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.