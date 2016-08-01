Malezya Başbakanı'na OHAL yetkisi

Malezya'da Başbakan Najib Razak'a olağanüstü hal ilan (OHAL) etme yetkisi veren geniş kapsamlı yeni bir güvenlik yasası yürürlüğe girdi.

Razak başkanlığını yaptığı güvenlik konseyine ve ülkedeki polis gücüne geniş yetkiler sağlayan yasanın temel hakları ve demokrasiyi sınırlayacağı endişesi yaşanıyor.

Gerekli gördüğü bölgelerde olağanüstü hal ilan edebilecek olan Razak, Malezya radikal İslamcı örgütlerin tehdidi altında olduğu için, yasanın gerekli olduğunu söyledi.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) bu yasanın insan hakları ihlallerine yol açabileceğini açıkladı.

Malezya parlamentosu tarafından Aralık ayında kabul edilen güvenlik yasası bugün yürürlüğe girdi.

Razak'ın başında bulunduğu konseyin OHAL ilan etmesi durumunda güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağı getirebilir, geniş kapsamlı tutuklamalar gerçekleştirebilir ve bu yetkileri dokunulmazlık altında korunabilir.

BM geçen hafta bu yasanın insan hakları ihallelerine ve ifade özgürlüğü sınırlamalarına yol açabileceği konusunda "derin bir endişe" yaşadığını açıklamıştı.

Af Örgütü ise Malezya hükümetinin "potansiyel olarak suistimal edilebilecek güçlere" sahip olduğunu söyledi.

Kuala Lumpur'da siyasi analist İbrahim Suffian, pek çok kişinin Malezya'da buna benzer yasaların "daha önce siyasi muhaliflere karşı kullanıldığını" söyledi.

Başbakan Razak ise hükümetinin "Malezya halkının güvenliğine öncelik verdiği için özür dilemeyeceğini" söyledi.

Razak IŞİD gibi grupların ülkeye tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yolsuzluk skandalı Razak'a uzanıyor iddiaları

Malezya polisi Haziran ayında Kuala Lumpur kenti yakınlarında bir bara el bombasıyla yapılan saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yasa Razak'ın Malezya kalkınma fonu 1MDB ile ilgili büyük bir mali skandala dahil olup olmadığı yönünde soruların giderek arttığı bir dönemde gündeme geldi.

Razak'ın fonla ilgili ABD'da görülen bir yolsuzluk davasında bahsi geçen "Yetkili 1" olduğu düşünülüyor.

Suçlamaları reddeden Razak skandalla ilgili ülkede yürütülen soruşturmada aklanmıştı.

Razak ayrıca skandalla ilgili kendisini eleştiren yetkilileri ve medya kuruluşlarını da cezalandırdı.