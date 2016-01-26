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Dünya

Malezya Başbakanı yolsuzluk suçlamalarından aklandı

Başbakan Rezak'ın hesabına 681 milyon dolar aktarılmıştı

26 Ocak 2016 14:16

Malezya Başbakanı Necip Rezak, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından aklandı. Rezak’ın hesabına aktarılan 681 milyon dolar, Suudi Kraliyet Ailesi tarafından kişisel bağış olarak değerlendirildi.

Hürriyet’in haberine göre Savcı Muhammed Apandi Ali'nin açıklaması, göreve geldiği 2009'dan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük skandal üzerine istifa baskısıyla mücadele eden Rezak hakkındaki belirsizliğe son verdi.

Ancak Başsavcı'nın açıklaması, Rezak'ın hesabındaki paranın ardındaki sis perdesini aralamış değil. Zira Savcı Apandi, Suudi Kraliyet Ailesi'nin bağışı niçin yaptığına ya da paranın ne için kullanıldığına dair herhangi bir detay vermedi.

Apandi, "Yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yapılan araştırma, Necip'in hesabına Mart-Nisan 2013 arasında transfer edilen 681 milyon doların, Suudi Kraliyet Ailesi tarafından kişisel bağış olarak karşılıksız verildiğinden, herhangi bir suç işlenmediğini gösterdi" dedi.

 

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