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Dünya

Malezya açıklarında mülteci gemisi battı: En az 13 ölü

Malaga Boğazı'nda batan gemiden 13 kişi kurtarıldı, birçok kişiye ise ulaşılamadı

Fotoğraf: Arşiv

03 Eylül 2015 15:20

Malezya açıklarında batan göçmen teknasinde, en az 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, teknede 70 civarında göçmen olduğunu söylerken, balıkçılar ise sayının daha fazla olduğunu iddia etti.

Sputnik'in haberine göre, Malezyalı yetkililer, 70’e yakın Endonezyalı göçmeni taşıyan balıkçı teknesinin Malakka Boğazı’nda battığını duyurdu. AFP’ye konuşan yerel yetkili Muhammed Aliyas Hamdan, balıkçıların 13 kişiyi kurtardığını, 13 kişinin de cansız bedenine ulaştığını söyledi.

Aliyas, teknede 70 kişi olduğunu sandıklarını, ama balıkçıların rakamı 100’e yakın olarak verdiğini aktardı. Olayı yılın en kötü göçmen trajedisi olarak niteleyen Aliyas, teknedekilerin nereli olduklarının ve nereye gitmeye çalıştıklarının henüz bilinmediğini belirtti.

Reuters haber ajansı, geminin Malezya'nın Selangor eyaletinden yola çıktığını ve Endonezya'daki Sumatra adasına gitmeyi hedeflediğini aktardı. Geminin batma sebebinin aşırı yükleme ve kötü hava olduğu belirtildi.

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