Malezya 3 Türk vatandaşını sınır dışı etti

Malezya polisi, ülkede gözaltına alınan üç Türk vatandaşının, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkili oldukları gerekçesiyle Türkiye'ye iade edildiklerini açıkladı.

Kaçırıldıklarına dair ihbar yapılan okul müdürü Turgay Karaman ve iş insanı İhsan Aslan'ın, Malezya polisi tarafından gözaltına alındıkları anlaşılmıştı.

Daha sonra akademisyen İsmet Özçelik de gözaltına alınmıştı.

Malezya Emniyet Genel Müdürü Halid Ebu Bekir, söz konusu kişilerin Fethullah Gülen yapılanmasında yer aldıkları şüphesiyle Ankara'ya gönderildiklerini açıkladı.

Halid Ebu Bekir, Malezya polisi tarafından yürütülen soruşturmada bu kişilerin Gülen yapılanması içerisindeki faaliyetlere katıldıklarının ispatlandığını söyledi. Bu kişilerin Türk yetkililerin arananlar listesinde olduklarını da ekledi.

Türkiye hükümetinin bu kişilerin pasaportlarını iptal ettiğini söyleyen Ebu Bekir, "Bu yüzden Malezya'daki varlıkları geçersiz ve yasa dışı göçmen statüsündeler" dedi.

Daha önce bu kişilerin 'ulusal güvenliğe tehdit' nedeniyle gözaltına alındıkları açıklanmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in Güneydoğu Asya ofisi, Malezyalı yetkililere, söz konusu kişileri, işkence ya da adil olmayan yargılamayla karşılaşabilecekleri gerekçesiyle Türkiye'ye iade etmeme çağrısı yapmıştı.

Turgay Karaman'ın eşi Ayşe Karaman, eşinin, Türkiye yerine herhangi başka bir ülkeye iade edilmesi için başvuru yapmıştı.

İhsan Aslan'ın eşi Ainnurul Aisyah Yunus ise düzenlediği basın toplantısında "suçsuz" olduğunu söylediği eşinin serbest bırakılması için yetkililere çağrıda bulunmuşu.

Karaman ve Özçelik'in avukatlığını yapan Rosli Dahlan, Reuters'a Malezyalı yetkililerin sınır dışı işlemiyle ilgili ailelerine önceden bilgi vermediğini söyledi.

Avukat Dahlan, müvekkili Özçelik'in Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından sığınmacı olarak tanındığını da belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya başkan yardımcısı Phil Robertson, yaptığı bir açıklamayla Özçelik'in sınır dışı edilmesinin "uluslararası insan hakları kanunlarının ihlali" olduğunu belirtti.

Darbe girişiminden sonra Türkiye'de yaklaşık 49 bin kişi tutuklandı, 145 bin kişi kamu çalışanı ya ihraç edildi ya da görevleri askıya alındı.