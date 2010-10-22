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Ekonomi

MALEV'E TÜRK ŞİRKETİ TALİP BUDAPEŞTE (A.A)

22 Ekim 2010 15:29

-MALEV'E TÜRK ŞİRKETİ TALİP BUDAPEŞTE (A.A) - 22.10.2010 - Macaristan Hava Yolları'nın (MALEV) bir Türk şirketi tarafından satın alınmak istendiği açıklandı. Macaristan Kalkınma Bakanı Tamas Fellegi Macar medyasına yaptığı açıklamada, MALEV'in önümüzdeki yıl devletin elinden çıkarılacağını, MALEV'i Türkler ve Amerikalıların satın almak istediğini söyledi. Macar Bakan Fellegi, hem Türklerle, hem de Amerikalılarla konu ile ilgili toplantıların yapılmasına başlandığını, MALEV'in tamamen satılmaması halinde Türkler ya da Amerikalılarla ortak şirket kurularak çalıştırılabileceğinin de gündemde olduğunu belirtti. Fellegi, MALEV'in yüzde 5'nin halen Rus Kalkınma Bankası'nın elinde olduğunu, ancak Macar ve Rus Başbakanlarının yapacakları toplantının ardından yüzde 5 hissenin de Macaristan'a geçeceğini açıkladı. Macar Bakan, MALEV'i satın almak isteyen Türk şirketinin adını açıklamasının şimdilik söz konusu olamayacağını belirtti.

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