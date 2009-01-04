Maldonado un ve yumurtaya bulandı

Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcular un ve yumurta eşliğinde doğum günü kutladı.



Fenerbahçe, 7 Ocak Çarşamba günü sahasında oynayacağı Fortis Türkiye Kupası Bursaspor maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah saat 10.30'da Samandıra Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmana Semih hariç tüm oyuncular.



Semih'in program gereği sabah kapalı salonda, akşam antrenmanında ise sahada çalışacağı açıklandı. İki gün önce evlenen Emre Belözoğlu'nun da sabah idmanında hazır olduğu ve takımla birlikte çalışmalara katıldığı gözlemlendi.



Teknik Direktör Luis Aragones'in sahada yaptığı mini bir toplantıyla antrenmana başlayan oyuncular daha sonra Carlos Cascalana'nın yaptırdığı ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. İki takım halinde yapılan taktik ağırlıklı çalışmanın ardından esneme hareketleriyle antrenman son buldu. Günün ikinci idmanı saat 16.00'da yapılacak.



Bu arada antrenman sonrası 29 yaşına giren Şilili oyuncu Maldonado'nun doğum günü unlu ve yumurtalı bir şekilde kutlandı. Uzun süredir bu uygulamayı yapmayan oyuncuların bir bölümü "Yumurtalı ve unlu kutlamaya başladık, arkasından şampiyonluk gelir" dediler.

