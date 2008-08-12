T24 LogoT24 Logo
Spor

Maldonado bu kez kadroda

Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Sırbistan'ın FK Partizan takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma için Belgrad'a gitti.

12 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Sırbistan'ın FK Partizan takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma için Belgrad'a gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Belgrad'a uçan sarı-lacivertlilerde, Sırp futbolcu Kezman, kafilede yer almazken, MTK Budapeste maçlarında kadroya alınmayan Maldonado, 18 kişilik maç kadrosuna alındı. Önceki günkü idmanda sakatlık geçiren ve dünkü antrenmanda tesislerde çalışan Selçuk da kafilede yer aldı.

Kezman'ın yanı sıra Can, Ali Bilgin, Deniz, Mert, Gürhan ve tedavileri süren Deivid, Vederson, Tümer 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin Belgrad kafilesinde yer alan 18 futbolcu ise, Volkan Demirel, Volkan Babacan, Gökhan, Önder, Lugano, Edu, Yasin, Roberto Carlos, Selçuk, Maldonado, Kazım, Semih, Alex, Emre, Uğur, Burak, İlhan, Güiza.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Partizan Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler, basın toplantısının ardından yapacakları antrenmanla FK Partizan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24