Maldonado bu kez kadroda

Tempo24-



Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Sırbistan'ın FK Partizan takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma için Belgrad'a gitti.



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Belgrad'a uçan sarı-lacivertlilerde, Sırp futbolcu Kezman, kafilede yer almazken, MTK Budapeste maçlarında kadroya alınmayan Maldonado, 18 kişilik maç kadrosuna alındı. Önceki günkü idmanda sakatlık geçiren ve dünkü antrenmanda tesislerde çalışan Selçuk da kafilede yer aldı.



Kezman'ın yanı sıra Can, Ali Bilgin, Deniz, Mert, Gürhan ve tedavileri süren Deivid, Vederson, Tümer 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.



Fenerbahçe'nin Belgrad kafilesinde yer alan 18 futbolcu ise, Volkan Demirel, Volkan Babacan, Gökhan, Önder, Lugano, Edu, Yasin, Roberto Carlos, Selçuk, Maldonado, Kazım, Semih, Alex, Emre, Uğur, Burak, İlhan, Güiza.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Partizan Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler, basın toplantısının ardından yapacakları antrenmanla FK Partizan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

