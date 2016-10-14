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Dünya

Maldivler, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrılıyor

Maldivler, Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgeleri olan devletler topluluğunun iç siyasete müdahale çabası nedeniyle İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrılma kararı aldı

14 Ekim 2016 00:00

Maldivler hükümeti, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan (Commonwealth) ayrılmakararı aldı.

Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Britanyaİmparatorluğu'nun eski sömürgeleri olan devletler topluluğunun, ülkeye "haksız ve adaletsiz" muamele ettiği, Maldivler'in siyasetine müdahale etmek istediği savunuldu.

Açıklamada, İngiliz Milletler Topluluğu'nun, Maldivler'i örgütün uluslararası politikalara uyumunu yükseltmek için kullanılabilecek en basit yol olarak gördüğü, hükümetin topluluktan ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Maldivler'in sürgündeki eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid, eylül ayında Devlet Başkanı Yemin Abdül Gayyum ile mücadele etmek için eski diktatör Mamun Abdül Gayyum ile anlaştığını açıklamıştı. 

Naşid, 2008'deki, 30 yıl boyunca iktidarda kalan Mamun Abdül Gayyum'a karşı yarıştığı seçimlerde ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı olmuştu. 

Gözaltındaki bir muhalifi serbest bırakan Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinden Abdullah Muhammed hakkında gözaltı emri veren Naşid, haftalarca devam eden gösteriler üzerine şubat 2012'de istifa etmiş, 2013'teki devlet başkanlığı seçimlerini, Mamun'un üvey kardeşi Yamin Abdül Gayyum'a karşı kaybetmişti. 

Naşid, hakim için gözaltı emri vererek terörle mücadele yasasına muhalefetle suçlandığı davada, geçen yıl 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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