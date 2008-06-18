Maldiv'de ada kiralayan Türk

Maldiv adalarına balayına giden Ahmet Aydeniz İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Aydeniz, burada resort yatırımı için ada kiraladı.

Maldiv adalarındaki yatırıma ilişkin soruları yanıtlayan Aydeniz, Maldivler'de 5 yıldızlı resort yatırımı yaptıklarını söyledi.



Adayı Maldivler hükümetinden kiraladıklarını ifade eden Aydeniz, ''Başlı başına bakir bir ada. Resortü, içinde türlü imkanların olduğu hale getirip 18 ay sonra işletmeye açmayı planlıyoruz'' dedi.Aydeniz, şu anda proje aşamasında olduklarını, 2 ayla kadar projelerin neticeleneceğini ve 18 ay içinde inşaatı bitireceklerini kaydetti. Maldivler'e 2001 yılında balayı için gittiğini ve o tarihten beri çok ilgisini çektiğini söyleyen Aydeniz, ''Oradaki resort projelerin gerek fiyatlarının çok yüksek olması gerek çok ciddi turizm potansiyelinin olması burayı bize cazip kıldı. O zamandan beri takip ediyordum. Daha sonra böyle bir ihaleden haberdar olduk, ihaleye girdik ve adayı aldık'' diye konuştu.



''DAHA FAZLA TÜRK TURİST ÇEKMEK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ''



Maldiv'deki adayı 33 yıllığına kiraladıklarını söyleyen Aydeniz, ''5 yıldızlı resort yatırımı yapıyoruz. İnşaatın maliyeti yaklaşık 50 milyon

dolar olacak'' şeklinde konuştu.



Aydeniz, adada 114 bungalov yapacaklarını, bunun 44'ünün su üzerinde geri kalanının ada üzerinde yer alacağını, içinde restoran, SPA merkezleri gibi alanların yer alacağını söyledi.Hedef kilelerinin uluslar arası üst gelir grubu müşteriler olduğuna işaret eden Aydeniz, ''Buraya ağırlıklı Avrupa'dan İngiliz, Alman ve İtalyan turistler geliyor. Son dönemde Rusya, Çin ve Japonya'dan da turistler gelmeye başladı. Türkiye'den de bir hayli geliyor. Bilhassa balayı çiftleri geliyor. Tabii daha fazla Türk turist çekmek için biz de uğraşacağız'' dedi.



''ADANIN BÜYÜKLÜĞÜ 150 DÖNÜM''



İşletmeyle ilgili olarak da Aydeniz, şu anda zincirlerle görüştüklerini ancak kendilerinin mi işletecekleri yoksa bir zincirle mi anlaşacakları

konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.Aydeniz, adanın büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu, bunun turizme yönelik ilk projelerini oluşturduğunu, orada ilk Türk yatırımcı olarak yer aldıklarını kaydetti.



Ahmet Aydeniz İnşaat A.Ş'nin ağırlıklı olarak alt yapı işleri ile uğraştığını, yol, tünel, baraj, sulama, havaalanı projeleri yaptığını anlatan Aydeniz, ''Şu anda Afganistan'da Kabil Havaalanı projesi devam ediyor. Yurt içinde 2 baraj inşaatımız ve sulama projelerimiz var'' dedi.Aydeniz, yurt dışındaki proje bedelleri ile ilgili olarak da, ellerindeki toplam proje bedelinin devam eden işlerin kalan kısmı da dikkate alındığında 650 milyon dolar mertebesinde olduğunu kaydetti.

