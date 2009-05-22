Maldini'ye 'bırak' teklifi



Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini için, taraftarlar jubüle yapması yolunda teklif götürecekler.





İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'da taraftarlar, efsanevi kaptanı Paolo Maldini'ye jübile yapmayı teklif etmeye hazırlanıyor.



AC Milan'da taraftarlar 24 yıldır forma giyen ve tam 901 maçta görev alan kaptanları Paolo Maldini'ye, jübile yapmayı teklif edecekler.



Jübilesi konusunda birkaç kez fikir değiştiren ve Serie A'da geçen haftaki AS Roma maçıyla 901. maçına çıkan Maldini, formasını çıkartmaya bu kez kararlı görünüyor.



