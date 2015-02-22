T24 LogoT24 Logo
Dünya

Malcolm X, ölümünün 50. yılında anıldı

Amerikalı insan hakları savunucusu Malcolm X, öldürülüşünün 50'nci yılında New York'ta yüzlerce kişinin katıldığı bir törenle anıldı

22 Şubat 2015 14:53

ABD'de ırkçılığa karşı mücadelee önde gelen isimlerden siyah lider Malcolm X için, 21 Şubat 1965'te konuşma yaparken üç silahlı saldırgan tarafından vurulduğu gösteri salonunda anma töreni düzenlendi. New York'un siyah toplumuyla özdeşleşmiş Harlem semtinde bulunan ve 2005 yılından beri "Shabazz Center" ismiyle Malcolm X ve eşi Betty Shabazz'ın mirasını yaşatmak için faaliyet gösteren salondaki törene, Malcolm X'in kızlarından Ilyasah Shabazz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda politikacı, sanatçı ve insan hakları savunucusu katıldı. Ilyasah, 39 yaşında öldürülen babası için yaptığı kısa konuşmada,"Umarım yaptıklarının boşa gitmemesini temin edebiliriz" ifadesini kullandı.

Saatler Malcolm X'in suikaste uğradığı 15.10'u gösterdiğinde, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Malcolm X'in arkadaşlarından Peter Bailey, törende, bu cinayetin "bir siyahların başka bir siyaha karşı işlediği" bir suç olarak gösterildiğini belirtti. Bailey, "Fakat biz daha fazlasını biliyoruz" diye konuştu. New York Eyalet Senatörü James Sanders Jr ise ABD Başkanı Barack Obama'ya Malcolm X'in ölümüyle ilgili davanın yeniden açılması çağrısında bulundu.

 

Mücadeleyle dolu bir yaşam

 

Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X, 1925 yılında siyahların özgürlüklerine kavuşamayacaklarına ve Afrika'ya geri dönmeleri gerektiğine inanan Earl Little isimli bir rahibin oğlu olarak dünyaya geldi.5 yaşındayken babasını faili meçhul bir cinayete kurban veren ve annesi akıl hastanesine kapatılan Malcolm, yoksulluk ve zorluklar içinde geçen çocukluğunun ardından 1946'da hırsızlıktan hapse mahkum oldu. Bu dönemde siyah milliyetçiliği savunan Nation of Islam (İslam Milleti) hareketinin lideri Elijah Muhammed'in görüşlerini benimseyen Malcolm,1952'de cezaevinden çıkınca bu harekete katıldı. Bu tarihten itibaren davasının isimsiz bir hizmetkarı olduğunu simgelesin diye X soyadını kullanmaya başlayan Malcolm, karizmatik kişiliği, enerjisi ve sözünü sakınmayan, hararetli hitap tarzı sayesinde kısa sürede hareketin önde gelen yüzlerinden biri oldu. Zaman içinde Elijah Muhammed ile hareketin odak noktaları, kullandığı yöntemler ve dine bakış konularında anlaşmazlığa düşen Malcolm X, 1964'te Nationof Islam'dan ayrıldı.

Hayatının son döneminde Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan bir insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde El-Hajj Malik El-Shabazz (el-Hac Malik eş-Şahbaz) ismini kullanmaya başladı.Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken silahla vurularak öldürüldü. Nation of Islam üyesi üç kişi, cinayet suçundan mahkum edildi.

Malcolm X'in, ünlü siyah yazar Alex Haley ile kaleme aldığı hayat hikayesi, 20'nci yüzyılın en önemli otobiyografilerinden biri olarak gösteriliyor. (AA)

ETİKETLER

Malcolm Xinsan haklarıabdsiyah lidereşitlikmüslümansuikastnew yorkanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24