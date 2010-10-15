-MALCOLM ALLISON HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Galatasaray Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden İngiliz çalıştırıcı Malcolm Allison, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Malcolm Allison'un vefatı duyurulurken, ''1976-77 sezonunda takımımızı çalıştıran İngiliz teknik direktör, Manchester City tarihinin en büyük başarılarında mavi-beyazlı kulüpte görev yapmıştı. Galatasaray'ın yetmişli yıllarda benimsediği İngiliz ekolü döneminde diğer üç vatandaşı Brian Birch, Jack Mansell ve Don Howe'un ardından görev alan spor adamı, bu sabah aramızdan ayrıldı. Sevenlerine, ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz'' denildi.