Malazgirt Zaferi'ne ilk kez devlet töreni; Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldan örülme han çadırında ağırlanacak

Türklerin Anadolu'da kesin olarak hâkimiyet sağladığı Malazgirt Zaferi bu sene ilk kez devlet töreniyle anılacak.

Cumhurbaşkanlığı'nca yürütülecek olan anma törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, savaşın kazanıldığı meydan olan Malazgirt Ovası'ndaki Zafer Anıtı'nda konuşma yapacak.

Alanda biri büyük, 10’u küçük olmak üzere el örmesi, 11 kıl han çadırı kurulacak. Türkiye’de kurulacak en büyük han çadırı, Erdoğan ile protokol heyetini ağırlayacak.

Diğer çadırlarda da Türkiye’nin dört bir yanından gelecek özel eşyalar sergilenecek. Çadırlardan birinde Muş’a özgü yemekler ikram edilecek.

Erdoğan ok atacak

Etkinlikler çerçevesinde, okçuluk turnuvası gerçekleştirilecek. 250 sporcu uzun menzil ok atışı yapacak. Atlı okçuluk da yapılacak. Vatandaşlar ok atabilecek, ata da binebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu etkinlikler çerçevesinde ok atması bekleniyor.

2 gün sürecek etkinliklerde, konserler verilecek, mehteran gösterisi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin küçük bir canlandırmasını da izleyecek. Erdoğan’a, etkinlik kapsamında Anadolu’nun kapısının temsili anahtarı verilecek.

Zafer anması için 1071 fidan dikildi

Etkinlikler için ilçe merkezi bayraklarla donatıldı. Alparslan Anıtı ve Atatürk Anıtı yenilendi. Toprak alanlar yeşillendirilirken, Malazgirt Zaferi’nin anısına 1071 fidan dikildi.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıldan örülme han çadırında ağırlanacak]

Etkinliklere katılan vatandaşlara, Sultan Alparslan’ın vasiyeti hediye edilecek. Malazgirt’te yoğun güvenlik önlemleri de alınıyor.

Muş ve Malazgirt Emniyet Müdürlüğü’nde izinler kaldırılırken, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. Etkinlik boyunca, polis helikopteri havadan güvenliği sağlayacak.