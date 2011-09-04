-Malazgirt koşusu koşuldu İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - At yarışlarında 1991 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen ''Uluslararası Yarış Festivali'' kapsamında yapılan 65 bin avro ödüllü Uluslararası Malazgirt Koşusu'nu, jokey Richard Hills'in bindiği ''No Risk Al Maury'' isimli safkan 1.45.20'lik derecesiyle kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda, 3 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1600 metre çim pistte koştuğu yarışta, jokey Alan Munro'nun bindiği ''Burning Fancy'' isimli safkan 1.45.63'lük derecesiyle ikinciliği, jokey Charles Nora'nın bindiği ''Hilal Al Zaman'' isimli safkan 1.46.01'lik derecesiyle üçüncülüğü, jokey Deniz Yıldız'ın bindiği ''Besleney'' isimli safkan ise 1.46.07'lik derecesiyle dördüncülüğü elde etti.