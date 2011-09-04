T24 LogoT24 Logo
Spor

Malazgirt koşusu koşuldu İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2011 20:45

-Malazgirt koşusu koşuldu İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - At yarışlarında 1991 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen ''Uluslararası Yarış Festivali'' kapsamında yapılan 65 bin avro ödüllü Uluslararası Malazgirt Koşusu'nu, jokey Richard Hills'in bindiği ''No Risk Al Maury'' isimli safkan 1.45.20'lik derecesiyle kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda, 3 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1600 metre çim pistte koştuğu yarışta, jokey Alan Munro'nun bindiği ''Burning Fancy'' isimli safkan 1.45.63'lük derecesiyle ikinciliği, jokey Charles Nora'nın  bindiği ''Hilal Al Zaman'' isimli safkan 1.46.01'lik derecesiyle üçüncülüğü, jokey Deniz Yıldız'ın bindiği ''Besleney'' isimli safkan ise 1.46.07'lik derecesiyle dördüncülüğü elde etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24