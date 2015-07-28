Malazgirt'te silahlı saldırıya uğrayan Jandarma Komutanı şehit oldu

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kulaksız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçenin mezarlığı yanında meydana geldi. İlçe Jandarma Garnizon Komutanı İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi ile birlikte mesai bitiminde evlerine gittikleri sıra otomobili arıza yaptı. Otomobilden inen Kulaksız, aracını kontrol ettiği sırada kendisini takip eden 2 araçtarafından çapraz ateşe tutuldu. Şahıslar olay yerinden kaçarken, Binbaşı Kulaksız ve eşi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malazgirt devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Binbaşı Kulaksız'ın yapılan tüm mğdahalelere rağmen kurtarılmadı. Eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.