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Malazgir Savcısı Bayram Bozkurt istifa etti

Muş’un Malazgirt İlçe Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

13 Temmuz 2010 03:00

T24 - Muş’un Malazgirt İlçe Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce İliç Cumhuriyet Savcılığından Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına atandığını, bugün itibariyle görevinden istifa ettiğini söyledi.

"Ergenekon"un Erzincan yapılanmasını kendisinin deşifre ettiğini öne süren Bozkurt, bu süreçte çok sayıda tehdit aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ergenekon"un Erzincan yapılanmasını deşifre ettiğim için üzerime çok geldiler hatta bu süreçte arabamı kurşunladılar. Tabi bunlardan korktuğum için istifa etmedim. Görevimizi tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. Yargı son zamanlarda vesayet altına girdi. Bunun için gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ettim. Bundan böyle avukat olarak mesleğime devam edeceğim."

Daha önce doğuda görev yapmasına rağmen tekrar Malazgirt’e atanmasının da düşündürücü olduğunu belirten Bozkurt, "Malazgirt terör bölgesidir. Zaten can güvenliğim yokken bir de Malazgirt’e atanmam düşündürücüdür. Ben doğuda görev yapmama rağmen beni tekrar Malazgirt’te atadılar. Ailemi de alıp batıya yerleşeceğim" şeklinde konuştu.


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