Malavi'de sel; 176 kişi öldü, 110 bin kişi evsiz kaldı

Güneydoğu Afrika ülkesi Malavi’de günler süren yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısı artıyor. Yetkililer selde ölenlerin sayısının 200’e yaklaştığını açıkladı.



Çok sayıda insanın kayıp olduğu sel felaketi yolları ve köprüleri kullanılamaz hale getirdi. Binlerce ev yerle bir olurken, binlerce dönümlük tarım arazisi de mahvolmuş durumda. Yetkililer, kolera salgının baş göstermesinden endişeli.



Birleşmiş Milletler’e bağlı dünya gıda programı, selden dolayı 110 bin kişinin yerinden olduğunu kaydetti. Malavili meteoroloji yetkilileri de yaptıkları açıklamada yağışların iki üç hafta daha devam edebileceği uyarısında bulundu.