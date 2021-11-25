Malavi, Mike Tyson'dan 'esrar elçisi' olmasını istedi

T24 Dış Haberler

Malavi, boksör Mike Tyson'dan ülkenin esrar elçisi olmasını istedi.

Ülkenin Tarım Bakanı Lobin Low, Tyson'a yolladığı mektupta rolü üstlenmesini istedi ve "esrarın yasallaştırılmasının Malavi'de yarattığı yeni fırsatlardan" söz etti.

Eski Dünya Ağırsıklet Şampiyonu, ABD'de bir esrar tarlasına yatırım yapmıştı.

Bakan, esrar sektörünün kompleks olduğunu ve bu yüzden Tyson ile işbilriği istediklerini ifade etti.

Malavi Tarım Bakanlığı, Tyson ile yapılan görüşmeleri ABD Esrar Birliği'nin yürüttüğünü ifade etti. Kurumun Malavi kolunun lideri, Tyson'ın ülkeye gelmeyi kabul ettiğini belirtti; "O bizimle çalışacak".

Malavi geçen sene esrarı tıbbi kullanım için yasallaştırırken, kişisel kullanım hala yasaklı.