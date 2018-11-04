Malatyaspor'un yükselişi sürüyor

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deviren Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u tek golle geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Alanya'daki karşılaşmanın 11. dakikasında Adem Büyük konuk ekibi öne taşıyan golü kaydetti.

35'te Papiss Cisse ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Alanyaspor, ikinci yarıda beraberlik için yüklense de Evkur Yeni Malatyaspor rakibine açık vermedi.

90 dakika gelen son düdükle birlikte Malatyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Malatyaspor üst üste 2. galibiyetini elde ederken, Mesut Bakkal yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise 4 haftadır puan kazanamıyor.