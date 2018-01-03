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Spor

Malatyaspor'da Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, süresiz kadro dışı cezası verilen savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdı

03 Ocak 2018 02:48

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, süresiz kadro dışı cezası verilen savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdı.
Evkur Yeni Malatyaspor\'un savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek Beşiktaş maçı sonrası toplanan yönetim kurulu ve teknik heyet tarafından gelen rapor doğrultusunda kadro dışı bırakmıştı. Malatya\'da bir restoranda Yalçın Ayhan ile bir araya gelen Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut\'la istişare yaptıklarını ve oyuncuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün Basın Sözcüsü Erdal Gündüz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"2017-2018 futbol sezonu başında anlaştığımız profesyonel futbolcumuz Yalçın Ayhan ile Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.\"

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