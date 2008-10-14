Malatyaspor'da yabancı harekatı



Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Malatyaspor'da hafta sonunda oynanacak Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları sürerken, özellikle yabancı oyuncu transferi ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.



Kulüp başkan vekili Orhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos 2008 tarihindeki kongrede göreve geldiklerini, transfer için yeterli sürenin olmaması nedeniyle takıma istedikleri takviyeleri yapamadıklarını hatırlattı.



İki yabancı oyuncu transferi hakkını kullanmak istediklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi: ''Yurt dışında transfer çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Almanya'dan 1 gurbetçi ve 1 Alman oyuncu perşembe günü Türkiye'ye gelerek denemeye alınacak. Nijerya'daki çalışmalar sonucunda da bu ülkenin ümit milli takımında oynayan 3 futbolcu önümüzdeki hafta içinde Türkiye'ye gelecek. Bu oyunculardan yeterli görülenler devre arasında transfer edilecek.''



Malatyaspor yönetimini zor şartlarda aldıklarını herkesin bildiğini, bu nedenle tüm Malatyalıların desteğini beklediklerini ifade eden Kaya, ''Yönetim olarak kulübü daha iyi yerlere getirmek ve saha içinde başarılı sonuçlar almak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Malatyalıların bu konuda bizi yalnız bırakmamalarını ve destek vermelerini istiyoruz. 19 Aralık 2008 tarihinde kulübe destek amacıyla İstanbul'da düzenleyeceğimiz 3 bin kişilik geceye katılım bekliyoruz'' dedi.



Geçen hafta Diyarbakırspor'a 1-0 yenildiklerini de hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:



''Diyarbakırspor maçının ilk yarısında ortaya konan mücadele ve oyundan memnunuz. Ancak herkes biliyor ki kadromuz dar. Diyarbakırspor deplasmanına giden 18 kişilik takımda 2 oyuncumuz hastaydı. Yedek kulübesini 4 stoperle tamamlıyoruz. Buna rağmen sahaya çıkan oyuncular terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyor ve başarılı olmak için çabalıyor. Takımın bu mücadelesinden memnunuz. Taraftar ve camia ümitsizliğe kapılmasın, yönetime ve takıma güvensin.''



Kardemir Karabükspor maçında tribünleri dolu görmek istediklerini belirten Kaya, ''Diyarbakırspor yenilgisini bu maçta telafi edeceğiz. Taraftarın tribünleri doldurarak maç boyunca destek vermesini bekliyoruz. Kardemir Karabükspor'u yenerek çıkışa geçeceğiz'' dedi.





