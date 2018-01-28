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Spor

Malatyaspor ve Sivasspor yöneticileri bir araya geldi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor yöneticileriyle bir araya geldi

28 Ocak 2018 15:05

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor yöneticileriyle bir araya geldi.
Kentteki bir restoranda bir araya gelen yöneticiler dostluk mesajı verdi. Sivasspor\'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu\'nun misafirperverliği gereği Malatyaspor başkanının ve yönetiminin kendileriyle dostluk kahvaltısı organize ettiklerini belirtti. Başkan Otyakmaz şunları söyledi:
\"Bunlar sporun birleştiriciliğinin en önemli örnekleri. Anadolu kulüpleri bu misafirperverlik konusunda üzerine düşen her şeyi yapıyorlar, bundan da çok memnunuz. Adil başkan ve yönetimine güzel organizasyon için, dostluğu ve kardeşliği pekiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum.\"
Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise, Sivasspor başkanına, yönetim kuruluna katıldıkları için teşekkür ederek, \"Komşu takımımız ve bugün karşılaşacağız ama en önemlisi dostluk, birlik ve beraberlik, iki il yakın komşu olmamız. Futbolun da birleştirici güç olması dolayısıyla birlikte kahvaltı organize ettik. Sivasspor başkanımıza, yönetim kurulundaki arkadaşlara hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah dostlukla ve kardeşçe bir müsabaka olur. En önemlisi burada futbolun en güzel şeyi, bu tür etkinlikleri organize etmek ve 2 komşu ilin birbirine olan misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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