Malatyaspor taraftarlarından 'pankart' tepkisi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYASPOR Taraftarlar Derneği Tribün Lideri Murat Alpay, Alevilerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasına tepki amacıyla Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında hazırladıkları ve üzerinde sıkışan eller ile \'Alevi-Sünni biz birlikte güçlüyüz\' yazılı pankartın federasyon gözlemcisi tarafından indirildiğini iddia edip tepki gösterdi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Tribün Lideri Murat Alpay, Süper Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor\'un Beşiktaş\'ı konuk ettiği maç için birlik ve beraberlik anlamında üzerinde sıkışan eller ile \'Alevi-Sünni biz birlikte güçlüyüz\' yazılı pankart hazırladıklarını söyledi. Murat Alpay, pankartın federasyon gözlemcisi tarafından indirildiğini öne sürerek, \"Son zamanda Malatya’mızda yaşanan olumsuz durumlardan dolayı bizim birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu ispatlamak adına yaptığımız üzerinde \'Alevi-Sünni birlikte güçlüyüz\' yazılı pankartımız ve ayrıca bu vatan için şehit olmuş Malatyalı Yarbayımız şehit \'Songül Yakut cennette\' yazılı pankartımız tribünden indirilmiş ve asılmasına federasyon tarafından engel olunmuştur. Bu durum bizi derinden üzmüştür. Sergilenen bu tavır eminim ki herkesi rahatsız etmiş, bizi de vicdanen yaralamıştır\" dedi.

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