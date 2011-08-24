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Spor

Malatyaspor şike iddialarını Tahkim Kurulu'na taşıdı MALATYA (A.A)

24 Ağustos 2011 22:07

-Malatyaspor şike iddialarını Tahkim Kurulu'na taşıdı MALATYA (A.A) - 24.08.2011 - Süper Lig'den 5 yılda Bölgesel Amatör Lig'e düşen Malatyaspor, 2005-2006 yılında yaşandığı iddia edilen şike konusunu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na taşıdı. Kulüp başkanı Mustafa Korkmaz, yaptığı açıklamada, bugün federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile bir görüşme yaptıklarını, Tahkim Kurulu'nda görüşülmek üzere, şike soruşturmasını yürüten özel yetkili savcıya verdikleri dosyanın benzerini buraya da sunduklarını söyledi. Korkmaz, Aydınlar'ın kendilerini çok sıcak bir şekilde karşıladığını ve konunun Tahkim Kurulu'nda görüşülmesi için yardımcı olacağını söylediğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''2005-2006 sezonunda, Malatyaspor'un, yapılan şike sonucunda ligden düşmesi ile ilgili savcıya verdiğimiz dosyanın benzerini kendilerine sunduk. Bundan sonrası federasyon ve Tahkim Kurulu'nun işi. Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar'ın yanında, telefonla o dönem kulübün başkanı olan Hikmet Tanrıverdi'yi arayarak, zamanında Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na müracaat edip, etmediklerini sorduk. Sadece, 'hatırlamıyorum' cevabını verdi. Bizim müracaatımızla birlikte, onların zamanında başvuru yapıp yapmadıkları da ortaya çıkacaktır.'' Mustafa Korkmaz, bundan sonra Tahkim Kurulu'nun, şikayetçi olarak mevcut yönetim kurulu üyelerini, suçlanan kişiler olarak da o zaman oynayan futbolcuları ve o zamanın yöneticilerini çağırıp ifadelerini almasını beklediklerini ifade etti.

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