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Spor

MALATYASPOR ŞİKE DAVASI AÇIYOR MALATYA (A.A)

08 Ağustos 2011 15:22

-MALATYASPOR ŞİKE DAVASI AÇIYOR MALATYA (A.A) - 08.08.2011 - Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen Malatyaspor'da, kulüp başkanı Mustafa Korkmaz, kulübün 2006 yılında şikeden dolayı mağdur edilmesi nedeniyle dava açacaklarını söyledi. Kulüp başkanı Mustafa Korkmaz, ''Şu anda İstanbul Adliyesindeyiz. Malatyaspor'un 2006 yılında şikeden dolayı mağdur edilmesinden mütevellit geriye dönük olarak, Malatyaspor'un maddi ve manevi kaybedilmiş tüm değerlerinin tekrar iadesi ile alakalı dava açıyoruz'' dedi. Korkmaz, Malatyaspor'un uzun yıllardır mağdur edildiğini ve bunun sonunda da kendisini toparlayamadığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Şike soruşturmasını yürütün savcı ile görüşeceğiz. Şu anda, küçük telefon görüşmelerini dahi dikkate alıp işlem yapan savcılarımızın, o günün şartlarında, Malatyasporlu futbolculara verilen paralar tespit ve tescil edilmiş olmasına rağmen maalesef Malatyaspor mağdur edilerek, küme düşürülmüştür. Bu şike olayı, yapanların yanına kar kalmıştır. Bunu yapanların yanına kar kalmaması adına Malatyaspor'un haklarını korumak ve kaybedilmiş değerlerinin iadesi ile alakalı Malatyaspor'u tekrar bıraktığı yerden Süper Lig'e devam etmesi ile alakalı dava açıyoruz.'' Korkmaz, Malatyaspor'un hakkını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.

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