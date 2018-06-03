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Spor

Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten genel kurul yorumu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Statüsü'nün 27'nci maddesi hükmü gereğince 31 Mayıs ile 1 Haziran'da Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurulu'nda Evkur Yeni Malatyaspor adına katılan ve aynı zamanda Kulüpler Birliği'ni temsilen bu

03 Haziran 2018 16:38

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Statüsü\'nün 27\'nci maddesi hükmü gereğince 31 Mayıs ile 1 Haziran\'da Ankara\'da yapılan Olağan Genel Kurulu\'nda Evkur Yeni Malatyaspor adına katılan ve aynı zamanda Kulüpler Birliği\'ni temsilen bulunan Adil Gevrek, verimli bir genel kurul gerçekleştiğini söyledi.
Genel kurul sonrası bir değerlendirmede bulunan Kulüpler Birliği Vakfı 2\'nci Başkanı ve Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, oldukça verimli bir toplantı olduğunu belirterek, \"Sunumlar ve hedefler gerçekten önemliydi. Türk futbolunun hem ekonomik olarak büyümesi, hem de marka haline gelmesi için artık kısır çekişmeleri, günlük düşünceleri bir kenarı bırakması lazım. Bu oyun hepimizin, kulüplerimizle taraftarlarımızla güzel. Bunu büyütüp daha fazla pastadan pay istiyorsak, herkesin daha sorumlu davranması gerekir. Bu bakımdan verimli geçti\" dedi

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