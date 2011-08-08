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MALATYASPOR BAŞKANI EMNİYETTE İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2011 17:49

-MALATYASPOR BAŞKANI EMNİYETTE İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Malatyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Korkmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelen Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, 2005-2006 sezonunda yaşandığını iddia ettiği şike olayları nedeniyle kulübünün küme düştüğünü ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile görüştüklerini, savcının kendilerini Emniyet Müdürlüğüne yönlendirdiğini söyledi. 2005-2006 sezonuna yönelik mağduriyetleri bulunduğunu savunan Korkmaz, şöyle konuştu: ''Şikeden mağdur olan ilk kulüplerden birisi Malatyaspordur. 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile Malatyaspor arasında şikeyle alakalı olaylar tespit edilmiş olmasına rağmen, Malatyaspor'un mağduriyetinin giderilmesine yönelik hiçbir şey yapılmamıştır.  Malatyaspor'un kaybedilmiş maddi ve manevi tüm haklarının iadesini talep ediyoruz. Malatyaspor'un lige tekrar bıraktığı yerden devam etmesini istiyoruz. O dönemde Denizlispor başkanının Malatyasporlu futbolculara taahhüt etmiş olduğu paralar, bunu organize eden Özcan Kore isimli Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan iş adamı vasıtasıyla bu çocuklara verilmiştir. Kore, parasını alamadığından dolayı Denizlispor'a bir mektup yazarak para talebinde bulunmuştur. Bu olay daha önce basına yansımıştır. Buna rağmen federasyon bir işlem yapmamıştır. Gaziantepspor ile olan son maçında Malatyaspor'un Çek futbolcuları, para taahhüt edilerek oynatılmamıştır. Onatılmadığı içinde Malatyaspor küme düşmüştür.  Son bir ay içinde yaşadığımız olayları Türk futbolunda milat olarak düşünüyorum. Bundan da cesaretlenerek bugün hakkımızı aramayı talep ediyoruz. Sayın savcımız da bizi haklı buldular ve emniyete yönlendirdiler.'' Korkmaz, açıklamanın ardından avukatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne girdi.

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