Malatya’nın başına talih kuşu kondu

T24 - Malatya'da 1 milyar dolarlık yatırımla, 1500 kişi doğrudan iş sahibi olacak. Hekimhan’daki demir madeninin kapasitesi artırılacak, Türkiye’nin ilk pik demir tesisi yapılacak, ferromangan ile çimento fabrikası da arkadan gelecek. Bu sayede Türkiye yılda 3 milyar dolarlık ithalattan kurtulacak.

Aysel Alp'in haberine göre; Kolin İnşaat'ın, 4 yıl önce Malatya Hekimhan’da aldığı demir madeninin görünür rezervinin 60 milyon, tahmini rezervinin ise 100 milyon ton olduğu tespit edildi. Firma sadece maden çıkarıp satmak yerine entegre bir tesis kurmak için harekete geçti.











3 milyar dolarlık ithalat duracak









İlk olarak Türk mühendislerince ar-ge çalışması yapıldı. Dr. Yılmaz Karakaş’ın başında bulunduğu ekip, 10 milyon dolarlık ar-ge çalışması sonunda manganı demirden ayırmayı başardılar. Bu başarının sonunda Kolin Grup, önce madenin hemen yanında 220 milyon dolarlık bir yatırımla pik demir üretim tesisi kuracak.

İlk aşamada yılda 300 bin ton pik demir üretilecek olan tesisin, kapasitesi daha sonra 1 milyon tona çıkarılacak. KOLİN A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, özelleştirmeden sonra Erdemir ve İsdemir’in pik demir üretimini terk ettiklerini söyledi. Bunun sonucunda Türkiye’nin yıllık 300 bin ton pik demir ithal ettiğini anlatan Koloğlu, “Bir başka ifadeyle yaklaşık 3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Bizim tesisimiz devreye girdiğinde önce Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak. Bu cari açığın da 3 milyar dolar eksilmesi anlamına gelecek. Ardından da yıllık üretim miktarını 1 milyon tona çıkararak ihracat yapacağız. Böylece açığı azalttığımız gibi, döviz girişi de sağlayacağız” dedi.

Pik demir tesisinin yapımı için çalışmalara başlayan firma, 2012’de inşaatına başlayacak. 2013’te ise üretime geçecek.



İkinci tersis







Entegre tesinin üçüncü bölümünü ‘ferromangan’ oluşturacak. Demir madeninde bulunan mangan Türk mühendislerinin geliştirdiği yöntemle demirden ayrılarak, sanayinin hizmetine sunulacak.

Madenden yıllık 800 bin ton demir çıkarılacak. Demirden pik demir, ferromanganın yanı sıra cürufundan da ‘çimento’ üretilecek. İşte Kolin, bunun için de bir çimento fabrikası kuracak.

Celal Koloğlu, madendeki her çıktının değerlendirileceğini belirterek, bunun için ‘entegre tesis’ kurulacağını söyledi. Toplam 1 milyar dolarlık yatırım planladıklarını belirten Koloğlu, tesisin tamamını 2017 ya da 2018 yılında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Birleşik kaplar santrali





Devlet Su İşleri’nin ilk kez 1970 yılında planladığı ancak yatırım maliyetleri nedeniyle gerçekleştiremediği Türkiye’nin ilk birleşik kaplar santralini de Kolin İnşaat yapıyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yönetim kurulu üyeleri ve bir grup gazeteciyle birlikte Kolin'in Gümüşhane'deki Akköy Hidroelektrik Santralini ziyaret etti.

Aynı zamanda ASO Yönetim Kurulu Üyesi olan Celal Koloğlu'nun verdiği bilgiye göre Kolin, Aladereçam ve Gökçebel Barajlarının suyunu 4 kilometrelik bir tünelden geçirerek Yaşmak Barajı’nda toplayacak. Burada toplanacak 119 milyon metreküp su 3 bin 460 metre uzunluğunda çelik borularla bin 220 metre kota indirilecek. Böylece Türkiye’nin en yüksek; dünyanın 8. düşüsü hidro elektrik barajı olacak. Bu yükseklik sayesinde 330 litre suyla 1 kwh yani diğer HES’lerin 10 katı daha fazla elektrik elde edilecek.

Santralin inşaatında bin 500 kişi çalışıyor. Bittiğinde ise santralde çalışan sayısı sadece 20 olacak. Koloğlu, 2012 Nisan ayında üretime geçecek olan Akköy 2 HES’in yatırım maliyetinin 440 milyon dolar olduğunu söyledi. 3 yılı ödemesiz 7 yıl vadeli kredi kullandıklarını belirten Koloğlu, santralin 7 yılda kendini amorti edeceğini açıkladı.

Akköy 2 de tamamlandığında iki barajdan toplam 339 mw elektrik üretileceğini ifade eden Koloğlu, üretim, dağıtım özelleştirmeleri başta olmak üzere Kolin olarak tüm enerji sektöründe büyümeye devam edeceklerini kaydetti.



Pik demir nedir?





Döküm endüstrisinin en yüksek tonaja sahip ürünü dökme demirlerdir. İyi bir mühendislik malzemesi oluşu ve ucuz üretilişi nedeniyle çok çok önemli bir ara ürün olan dökme demirler çok geniş bir aralıkta değişen mukavemet, sertlik, işlenebilirlik, aşınma direnci, korozyon direnci ve diğer özelliklere sahiptir.