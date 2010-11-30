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MALATYADAKİ SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ MALATYA (A.A)

30 Kasım 2010 12:15

-MALATYADAKİ SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ MALATYA (A.A) - 30.11.2010 - Malatya'nın Yeşiltepe semtinde uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu ağır yaralanan Serdar Keskin, tedavi gördüğü hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, kız kaçırma meselesi nedeniyle yakınlarını öldüren aileden intikam alınması amacıyla  uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu iki yakını ölen Serdar Keskin'in İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yaşamını yitirmesi sonucu, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Rabia Keskin ile Burhan Keskin'in de öldüğü olayda 5 kişi yaralanmış, gözaltına alınan A.Ö. (55), S.Ö. (26), M.Ö. (24) ve H.Ö. tutuklanmıştı.

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