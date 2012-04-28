'Malatya'daki NATO radarı hastalık yayıyor'

İranlı üst düzey bir Devrim Muhafızı komutanı Malatya'daki NATO füze radar sisteminden dolayı bölgedeki gelecek kuşakların hastalıklı doğacağını iddia etti.

Malatya'da konuşlandıran NATO füze radar sistemini ilk hedef olarak vuracaklarını söyleyen Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade yaptığı açıklamada, sistemin Türkiye'de hastalık yaydığını öne sürdü.

İran'ın Fars Haber Ajansı'na konuşan Tuğgeneral Hacizade, sistemin etkisinden dolayı Türkiye'de halkın yakın gelecekte sakat, kanserli ve zor tedavi edilebilir çocukların doğumuna tanıklık edeceği iddiasında bulundu.

Kürecik'teki sistemin ABD tarafından kurulduğunu ve edinilen bilgilerin İsrail ile paylaşıldığını ileri süren İranlı komutan, sistemin bin 100 ila bin 200 kilometrelik bir alanı kapsayabildiğinden ABD'nin bu boşluğu doldurmak için Basra Körfezi kıyısında yeni bir sistem kurmaya çalıştığını söyledi.

İsrail'e karşı füze fırlatılması durumunda füze kalkanı sistemlerinin yetersiz kalması için önlem aldıklarını kaydeden Tuğgeneral Hacizade, füze kalkanına karşı aldıkları yöntem ve taktikleri olayın yaşanacağı günde göstereceklerini söyledi.



'İsrail'i korumak için yapıldı'



Tuğgeneral Hacizade geçen hafta devlet televizyonuna verdiği röportajda Malatya'daki sisteminin İsrail'i "korumak ve desteklemek" için kurulduğuna dair ellerinde kesin kanıtların olduğunu söylemişti.

Söz konusu komutan sistemin Türkiye'ye konuşlanacağı haberlerin ardından Kasım 2011'de saldırıya uğramaları halinde ilk önce Türkiye'deki radar sistemini hedef alacakları uyarısında bulunmuştu.