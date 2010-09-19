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MALATYA'DAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 7 MALATYA (A.A)

19 Eylül 2010 15:19

-MALATYA'DAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 7 MALATYA (A.A) - 19.09.2010 - Malatya'nın Akçadağ ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yaralıların kimlikleri belirlendi. Şanlıurfa'dan Samsun'a gelin götüren ve yeni olduğu için üzerinde plaka bulunmayan minibüsün, Tavşantepe mevkisi GAP Royal Otel yakınlarında elektrik direğine çarpmasıyla yaralanan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan kişilerin Emre, Zehranur, Bahar, Zekiye, Yunus ve Sümeyye Ordulu olduğu öğrenildi. Bu arada ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Semiha Aydoğan hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Kazada, aralarında gelin ve damadın da olduğu 6 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.

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