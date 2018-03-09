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Malatya'daki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı

09 Mart 2018 16:59

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 9 kişiden 3\'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 7 Mart günü polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.H.S., C.T., ve Z.P. tutuklandı. G.Ü., R.İ. ve S.P.\'ye ev hapsi verilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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