Malatya'daki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 9 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 7 Mart günü polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.H.S., C.T., ve Z.P. tutuklandı. G.Ü., R.İ. ve S.P.\'ye ev hapsi verilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.