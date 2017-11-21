Malatya'daki FETÖ davasında karar

Taha AYHAN/ MALATYA,(DHA)- MALATYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve aralarında il imamlarının da yer aldığı 13\'ü tutuklu 20 sanığa, 4 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Malatya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tanıkların dinlendiği davanın 12\'nci duruşmasında mahkeme heyeti, örgütün sözde il imamları olduğu iddia edilen Yücel Yılmaz ve Zekai Işık\'a \'Silahlı terör örgütü yönetmek\' suçundan 15\'er yıl hapis cezası verip, tutuklu kalmalarının devamını karar aldı. Mahkeme sanıklardan; İmdat Özçelik, Hasan Yıldız, Mustafa Akar, Osman Çekiç, Turgut Altın, Suat Sarın, Turan Canpolat, Halil Kayış ve Kaan Emre Öztaş\'a ise \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 10\'ar yıl hapis ceza verip tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklardan Ömer Fatin Nalçacı\'ya ise 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı verip adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Haşim Oskaloğlu ve Gökhan Gökbulut ile tutuksuz sanıklar Nurettin Kubilay Karaaslan, Karabekmez ve firari Yakup Öztürk\'e de \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 8\'er yıl 9\'ar ay hapis cezası veren mahkeme, Öztürk hakkındaki yakalama kararını da tutuklamaya çevirdi. Mahkeme, Gökbulut ve Oskaloğlu\'nun tutukluluk hallerinin, Karasalan ve Karabekmez\'in ise adli kontrol şartlarının devamına hükmetti.

Tutuklu sanık Ahmet Alper Dabağ\'a \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçunda 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Muzaffer Erşan\'a 5 yıl, Bayram Eken\'e ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. İtirafçı olan M.T hakkında da ceza vermeye yer olmadığına hükmedildi. Tutuksuz sanıklar S.I. ve N.E.E. de delil yetersizliğinden beraat etti.