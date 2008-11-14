Malatya’daki fabrikaları kriz etkilemedi

Küresel finans krizi sonrasında Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde 130 olan işletme sayısının 140'a çıktığı, henüz alt yapısı tamamlanmamış olmasına karşılık 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde de fabrika kapanmadığı bildirildi.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, yaptığı açıklamada, küresel finans krizinin son iki ayda dünya ülkelerini tehdit ettiğini belirterek, gelişmekte olan ülkelerin krizden daha fazla etkileneceğine dikkati çekti.



Erkoç, şöyle konuştu:



"Türkiye gelişmekte olan bir ülke. İster istemez bu mali krizin Türkiye'ye yansımaları olacak. Ancak 2001 yılında yaşanan finans sektöründeki kriz nedeniyle alınan tedbirler neticesinde bu krizi hafif bir etkiyle atlatacağız. Merkez Bankasının aldığı tedbirler ve diğer tedbirler bu krizi finans sektörünün hafif atlatacağının işareti. Ama reel sektör noktasında ne olur onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü dünyada bu krizle birlikte ister istemez bir piyasa daralması söz konusu olacak."



Piyasa daralmasının ihracatta da bir daralmaya yol açacağını ifade eden Erkoç, "İhracattaki bu daralmanın Türkiye olarak önüne geçmek istiyorsak, pazar çeşitlendirilmesini çok iyi yapmamız lazım. Pazar ağını biraz daha geniş tutarak farklı bölgelere kaydırmamız gerekir" dedi.



‘Kriz Malatya’yı etkiledi ama fabrika kapanmadı’



Küresel finans krizinden önce yaşanan ekonomik durgunluğun Malatya'da etkisinin olduğunu ifade eden Erkoç, küresel finans krizinin işletmelerin kapanmasına yol açmadığını söyledi.



Erkoç, şunları kaydetti:



"Daha önceki ekonomik durgunluktan dolayı işletmelerde bir kapasite düşüklüğü olsa dahi küresel finans krizi dolayısı ile kapanan işletme 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde yok. Son 1 - 2 ay içinde 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 130 işletmemiz varken, bugün 140 işletmemiz faal durumda. Üretimlerine devam ediyorlar. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Orası gelişmekte olan bir organize sanayi bölgesi. Şu anda 58 işletmemiz faal durumda. Üretime devam ediyor. 48 firmamız inşaat halinde. 32 firmamız da yaklaşık olarak proje aşamasında. Buranın tam kapasite çalışması için çalışıyoruz. Oradaki boş olan arsalarımız için daha önce tahsis yapılan müteşebbislerimize yazılar yazdık. Buraların bir an önce üretime geçmesi için harekete geçmelerini ilettik. Bu doğrultuda 20 müteşebbis yer tahsisinden vazgeçti. Oraları da başka müteşebbislerimize tahsis ettik."

