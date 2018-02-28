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Malatya'daki darbe girişimi davasının 9'uncu duruşması başladı (4)

ARA KARAR AÇIKLANDI Malatya'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 5'i gener

28 Şubat 2018 22:45

ARA KARAR AÇIKLANDI
Malatya\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 5\'i general, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 9\'uncu duruşmasında savcı Muhitti Atlı, mütalaasını sunmasından sonra 1 saat aranın ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu 24 sanığın, tutukluluk hallerinin devamına, müşteki ve sanık avukatlarının dinlenmesi için süre verilmesine, Doğan Medya Grubu\'na düzenlenen baskınla ilgili müzekkere yazılmasına karar verip, duruşmayı 9 Nisan 2018\'e erteledi.

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