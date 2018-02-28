Malatya'daki darbe girişimi davasının 9'uncu duruşması başladı (3)

SAVCI, 65 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Malatya\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 9\'uncu duruşmasında mahkeme heyeti tanıkları dinledi.

Tanık sıfatıyla dinlenen Çakmak Kışlası\'nda görevli Başçavuş Tarık Özmen, darbe girişimi gecesi saat 01.30 gibi mesaiye çağırıldığını, görevden önce televizyonlardan darbe girişimini öğrendiğini ve ona göre nizamiyeye gittiğini, içeri girdiği anda üstlerinden giyinmesi ve silahlanması yönünde emir aldığını ifade etti. Özmen, bahçeye indiği anda araçların ve askerlerin hazır olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Adı Muhammet olan bir teğmen bana \'Belediyeye gideceğiz\' dedi. Tekrardan beni üç kere sarsarak gideceğimizi bağırdı. Ben de bu emrin kim tarafından verildiğini sormam üzerine sustu ve cevap vermedi.\"

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, mahkeme heyetine mütalaasını sundu. Savcı Atlı mütalaasında, aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2\'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2\'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 7\'nci Ana Jet Üssü\'nün Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın da bulunduğu 65 sanık için \'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını, 8\'inci duruşmada verilen ara kararda tahliye edilen dönemin 2\'nci Ordu Komutanlığı Harekât Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım\'ın ise \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\'tan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, tutuksuz sanıklar Suat Özocak, Bülent Kuzucu, Mustafa Sinan Soybaş, Murat Mutlu, Hasan Ayaz ve Seyit Aslan ve 4 erin de beraati istendi.