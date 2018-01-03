T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'daki darbe girişimi davasının 8'inci duruşması başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6

03 Ocak 2018 14:12

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 6\'sı general, 27\'si tutuklu, 76 sanıklı davanın 8\'inci duruşması görülmeye başlandı. Sanıklar, duruşmanın yapıldığı salona girerken bazı kişiler, \'FETÖ\'nün köpekleri, vatan hainleri\' diye bağırdı.
FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun\'un bulunduğu 6\'sı general 27\'si tutuklu 76 sanıklı davanın 8\'inci duruşması bu sabah başladı. Yakınca Spor Salonu\'nda güvenlik önlemleri arasında, 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi.
Sanıklar, salonun yan tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeri alındı. Dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, Segbis üzerinden duruşmaya katıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHAMALATYAFETÖPDYTemmuzOrdu Komutanı Adem HudutiOrdu Kurmay Başkanı Avni AngunAna JetKomutanı Tuğgeneral Emin AyıkSanıklarYakınca Spor SalonuAğır Ceza MahkemesiDöneminOrdu Komutanı Orgeneral Adem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24