Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşması başladı (2)

\'HAYATIMDA İLK KEZ DARBE MESAJI GÖRDÜM\'

Malatya\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı darbe girişimi davasının 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 10\'uncu duruşmasında 2\'nci Ordu Komutanlığı dönemin İdari Kurmay Başkanı tutuklu sanık Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, tutuklu bulunduğu Osmaniye T Tipi Cezaevi\'nden SEGBİS üzerinden, esas hakkında savunmasını yaptı. Sevgili,15 Temmuz\'da normal şartlarda izinli olduğunu, ancak sonradan Kurmay Başkanı Avni Angun\'un aynı gün izne ayrılacak olması nedeniyle kurmay başkanlığına vekillik etmesi nedeniyle iznin iptal olduğunu savundu.

İddianamede yer alan \'kendisinin darbeyi önceden bildiği\' iddiasına karşı çıkan Sevgili, \"İzne ayrılmış olsam 14 Temmuz\'da Ankara\'da ailemle olacaktım. O gece ben biletimi alacaktım gidecektim, darbe planlayan kişi izin peşinden koşar mı? Böyle bir darbe planım olsa izin planı yapmazdım. Son ana kadar izne çıkmak için uğraşmazdım\" dedi.

15 Temmuz günü sabah karargaha geldiğini ve rutin işlerle uğraştığını kaydeden Sevgili, darbe kalkışmasının ortaya çıkması ile birlikte yaşananları da anlattı. Karargaha gönderilen Yurtta Sulh Konseyi\'nin sözde sıkı yönetim emri ile ilgili olarak; \'Hayatımda ilk kez darbe mesajı gördüm\' iddiasında bulunan Sevgili, ne yapacağımı bilemediğini, o yüzden hiç riske girmeden komutanın evine gittiğini söyledi. Ordu komutanının bu süreçte Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ulaşmak için uğraştığını anlatan Sevgili, ast birliklere ise hiç kimsenin dışarı çıkmaması yönünde emir verildiğini ifade etti. Karargahta Ordu Komutanı\'nın makamında olduklarını ve gelişmeleri takip ettiklerini ifade eden Sevgili, odadan sadece 2-3 kez dışarı çıktığını anlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan Albay Bahadır Erdemli ile Kurmay Başkanı Angun arasında yaşanan gerilimi de anlatan Sevgili, şöyle dedi:

\"Biz makamdayken Bahadır Albay odaya geldi. Kurmay Başkanı\'na silahın namlusu kendine dönük olarak uzattı ve ‘alın vurun beni, sürekli arkamdan konuşuyorsunuz\' dedi. Emir subayı Bahadır Albay’ın silahını elinden aldı. Ordu komutanı Bahadır Albaya sakin olmasını ve oturmasını istedi. Hepimiz oturduk bu sırada Bahadır Albay ağlamaya başladı. Yanlış politikalarla yüzlerce şehit verildiğini söyledi. Ordu komutanı da ‘Bizim yapabileceğimiz tek şey elimize gelen Mehmetçiği en iyi şekilde bilinçlendirip göndermek’ dedi ve teskin etmeye çalıştı” ifadelerine yer verdi.

Koridora çıktığında Bahadır Albay’ın, Kurmay Başkanı Angun\'a plastik kelepçe takmaya çalıştığını ve kendisinden yardım istediğini ileri süren Sevgili, bu durum karşısında Bahadır Erdemli\'ye yaptığının yanlış olduğunu söylediğini dile getirdi. Sonrasında Ordu Komutanı Huduti\'nin emri ile nizamiye bölgesine giderek Yüzbaşı Kemal Keskin\'e zorluk çıkarılmaması emrini ilettiğini da belirten Sevgili, bunun karşısında Yüzbaşı Keskin\'in ise \'Polisin içeri girmesine izin vermeyeceğim. Koskoca ordu komutanı içeride, burası bizim namusumuz. Kesinlikle buradan ayrılmayacağım\' dedi. Bende sonradan tekrar karargaha döndüm.\"

Sevgili, Ordu Komutanının makamdayken Vali ile telefonda görüştüğünü ve dışarıdan karargaha yapılan ateşlerin durdurulmasını istediğini, Valinin \'Ateş edilmiyor\' sözü sonrası telefonda dışarıdaki ateş seslerini valiye dinletildiğini söyledi.

Binbaşı Fatih Kılıç’ın öldürülmesi sonrası yaşanılan süreci de anlatan Sevgili, iddianamede yer alan \'cesedin taşınmasına yardım etti\' iddiasını kabul etmeyerek, \"Fatih Binbaşının cesedinin taşınmasına yardımcı olmadım. Taşındığını gördüğümde Bahadır Albay bana \'ceset kokmasın diye klimalı bir yere götürüyoruz\' dedi. Cesedi ve yerdeki kanları görünce şok içindeydim. Bende doğru mu diye söylediklerini teyit etmek için peşlerinden gittim. Tetkik ettim durumu. Yerdeki kanı görünce şok oldum\" diye konuştu.

Kendisinden yaşça ve rütbece büyük olan Ordu Komutanı ve Kurmay Başkanının emirlerine uyduğunu ve onlar gibi beklediğini belirten Sevgili, \"Darbe emrini asla tasvip etmedim, darbe emri vermedim, elime silah almadım, ateş etmedim ateş edilmesi yönünde kimseye emir vermedim. Yurtta Sulh Konseyi listesinde ismimin yayınlanmasını tasdik etmiyorum. Ne maksatla oraya yazıldığını ise bilmiyorum\" dedi.